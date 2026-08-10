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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملثمون ويحملون أسلحة نارية.. القبض على المتهمين بسرقة مالك مزرعة دواجن في القليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر أحد الأشخاص من عدد من الأشخاص ملثمين ويحملون أسلحة نارية وعصا خشبية "شومة" لقيامهم بإستيقافه عنوة وإرغامه على النزول من السيارة قيادته حال سيره بها  بأحد الطرق بالقليوبية وسرقة مبلغ مالى منه كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أغسطس تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من (طبيب بيطرى "مالك مزرعة دواجن" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها) بتضرره من عدد من الأشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية وعصا خشبية "شومة" بقطع الطريق أمام سيارته وإستيقافه وإرغامه على النزول منها والإستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته حال سيره بأحد الطرق بدائرة المركز ولاذوا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان بالمزرعة ملك الشاكى ، 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) ، وتم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، عصا خشبية "شومة" المستخدمين فى الواقعة - المبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظراً لعمل إثنين منهم بالمزرعة المشار إليها وعلمهما بقيام مالكها بتحصيل مبلغ مالى، فقررا الإستيلاء على المبلغ بالإتفاق مع باقى المتهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الأجهزة الأمنية ملثمين أسلحة نارية

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