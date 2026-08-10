قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دكتور البيومي: الحوار العقلي سبيل مواجهة الإلحاد وترسيخ اليقين

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبد الرحمن محمد

 نظمت منظمة خريجي الأزهر، ورشة عمل تحت عنوان: (الإلحاد المعاصر: رحلة من الشك إلى اليقين)، حاضر فيها: الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأستاذ بجامعة الازهر، بمشاركة 50 طالبًا وافدًا من جنسيات: نيجيريا، واليمن، وأفغانستان، وبنجلاديش، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وتوجو، والفلبين، والجزائر، ومالي، وغينيا، ضمن سلسلة الورش العلمية التي تنظمها المنظمة، لدعم وسطية الإسلام، وترسيخ الفكر الأزهري في أذهان الدارسين الوافدين، وإعدادهم ليكونوا سفراء للمنهج الوسطي في بلدانهم.
وأكد الدكتور البيومي: أن الإلحاد يمثل إحدى صور التطرف الفكري المناهض للدين، موضحًا أن التطرف الديني والإلحاد، رغم اختلاف منطلقاتهما، يلتقيان في تجاوزهما لمنهج الاعتدال والانضباط في الاستدلال، بما ينعكس سلبًا على علاقة الإنسان بالدين والقيم؛ فبينما يسهم التطرف الديني في تشويه صورة الإسلام، يقود الإلحاد إلى الانسلاخ عن الدين والقيم.


الإنسان بطبيعته يبحث عن اليقين

وأوضح أن الإنسان بطبيعته يبحث عن اليقين، وأن الحوار القائم على البرهان العقلي يمثل وسيلة مهمة لترسيخ اليقين لدى المؤمن، والرد على الشبهات الفكرية، مؤكدًا أهمية الدعوة إلى الهداية بالحكمة والموعظة الحسنة.

 وميّز في هذا السياق بين الإلحاد وبعض الاتجاهات الفكرية الأخرى، موضحًا أن الربوبية تقر بوجود خالق للكون، لكنها تنكر الوحي والرسالات، بينما يقوم الإلحاد على إنكار وجود الخالق من الأساس، في حين ترى اللاأدرية أن العقل البشري لا يستطيع الجزم بإثبات وجود الله أو نفيه بصورة قاطعة.


وأشار البيومي إلى أن النفس البشرية بطبيعتها تمر بتجارب ومواقف حياتية، تدفع الإنسان إلى التأمل في حقيقة الوجود، مؤكدًا أن الفطرة السليمة، والعقل الرشيد، يرفضان القول بالعبثية، ويدعوان إلى التأمل في نظام الكون ودقته، بما يقود إلى إدراك وجود خالق حكيم لهذا الكون.
 

وأكد  على أهمية الحوار الفكري القائم على العقل والبرهان، في التعامل مع قضايا الإلحاد والشبهات الفكرية، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد 19، كشفت حدود القدرة البشرية، وأظهرت ضعف الإنسان أمام مخلوقات دقيقة لا تُرى بالعين المجردة، وهو ما يدعو إلى التأمل في قدرة الله تعالى، وسننه في الكون، ومراجعة التصورات المادية التي تتجاهل أبعاد الإيمان، والغاية من الوجود.

خريجي الأزهر المنهج الأزهري الطلاب الوافدين محمد عبد الرحيم البيومي الإلحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

تووليت - إليانا

هنعيش.. تووليت يطرح أغنيته الجديدة مع إليانا

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد