30 ساعة متواصلة.. اكتمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع بمفاعل الوحدة النووية الأولى بالضبعة

أنهت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، أعمال الصب الخرسانية للمستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالمحطة النووية بالضبعة.

وقد استغرقت أعمال الصب الخرسانية 30 ساعة متواصلة، تم خلالها استخدام خمس مضخات ذات أذرع توجيه لصب الخرسانة على مدار فترة التنفيذ.

وشارك في أعمال الصب نحو 80 متخصصًا خلال الوردية النهارية، بالإضافة إلى 80 متخصصًا آخرين خلال الوردية الليلية، إلى جانب استمرار نحو 20 فردًا في عملهم على مدار الساعة لضمان استمرارية وسلاسة تشغيل المعدات وآليات الإنشاء دون انقطاع.

وبلغ إجمالي حجم الخرسانة التي تم صبها 1,806 أمتار مكعبة، وأسهمت هذه الأعمال في زيادة ارتفاع مبنى المفاعل من المنسوب +24.400 متر إلى المنسوب +34.000 متر، فيما بلغ ارتفاع المستوى المنفذ 9.6 متر.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور المهندس/ شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن إتمام أعمال الصب الخرسانية للمستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس التقدم المستمر للمشروع، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة التعاون والتنسيق المتكامل بين كافة أطراف المشروع، وحرص الهيئة على متابعة جميع مراحل التنفيذ عن كثب لضمان الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والأمان النووي المعتمدة، بما يسهم في دعم أهداف مصر في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.

كما صرح أليكسي كونينينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، قائلًا إن إتمام أعمال صب الخرسانة لوعاء الاحتواء الداخلي بالمستوى الرابع يمثل مرحلة رئيسية جديدة في أعمال المحطة النووية بالضبعة، مشيرًا إلى أنه من المقرر، بحلول منتصف أغسطس، البدء في أعمال تركيب الرافعة القطبية، بما يمثل إنجازًا جديدًا ضمن سلسلة الإنجازات الإنشائية المتحققة، ويعكس مستوى التقدم في إنشاء الوحدة النووية الأولى.

ويُعد اكتمال أعمال الصب الخرسانية للمستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي إنجازًا جديدًا ضمن سلسلة الإنجازات الإنشائية المتتالية في الوحدة النووية الأولى، بما يعكس التقدم المتواصل في تنفيذ أعمال إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

وجدير بالذكر أن أعمال الإنشاءات والتركيبات بالمحطة النووية بالضبعة تُنفذ وفق أعلى معايير الجودة العالمية والمعايير المعتمدة في مجال الأمان النووي.