وصل لـ50 جنيها.. ارتفاع جديد لسعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 في منتصف تعاملات البنوك العاملة حوالى 10 قروش وعاد الدولار إلى الخمسون جنيهاً.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في البنك الأهلى لنحو 49.88 جنيه للشراء، 49.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، نحو 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين نحو 49.90 جنيه للشراء، 50 جنيها للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم نحو 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك أبوظبى الإسلامي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين لنحو 49.95 جنيه للشراء، 50.05 جنيه للبيع.