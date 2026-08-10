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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحت الـ50 جنيه… سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار
الدولار
أمل مجدى

شهد سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، استقراراً ملحوظاً ووصل السعر فى بنك مصر لنحو  49.80 جنيه للشراء ، و 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم


وصل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

49.80 جنيه للشراء

49.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى

 49.78 جنيه للشراء 

49.92 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

 49.80 جنيه للشراء

 49.90 جنيه للبيع.


واستقر سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى عند 
49.80 جنيه للشراء.
49.90 جنيه للبيع.
 

ووصل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB
 49.80 جنيه للشراء.
49.90 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار فى بنك البركة
49.77 جنيه للشراء.
49.87 جنيه للبيع.
 

واستقر سعر الدولار فى المصرف المتحد عند 
 49.80 جنيه للشراء.
 49.90 جنيه للبيع.
 

ووصل سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول
 49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة
 49.75 جنيه للشراء.
 49.85 جنيه للبيع.
 

ووصل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية لنحو
49.82 جنيه للشراء.
49.92 جنيه للبيع.

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