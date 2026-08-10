مجلس التعاون الخليجي يرحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثي على السعودية

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بإدانة أعضاء مجلس الأمن للهجمات الحوثية الإرهابية ضد السعودية والسفن التجارية.

وأكد البديوي - في بيان اليوم /الاثنين/ ، وفقا للأمانة العامة للمجلس - أن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات الهجمات الحوثية المتكررة ضد المملكة، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشدد البديوي على أن استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا أمين مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، والعمل على وقفها بشكل فوري وعاجل.

وشدد الأمين العام على وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، وتأييدها الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادة أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.