محافظ الجيزة يتابع انتظام الخدمات وموقف مشروعات التطوير بحي بولاق الدكرور

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة إعداد ومراجعة المقايسات الخاصة بأعمال رصف وتطوير شوارع زنين و٦ أكتوبر والمساكن والشوربجي تمهيدًا لإدراجها ضمن خطط الرصف الخاصة بالحي مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذه المحاور ودورها في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق بحي بولاق الدكرور.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برئيس حي بولاق الدكرور ونائبيه لمتابعة انتظام تقديم الخدمات واستعراض موقف تنفيذ أعمال التطوير والتحسين ومناقشة التحديات التي تواجه العمل، وبحث أفضل الحلول للتغلب عليها.

كما تابع المحافظ نسب الإنجاز في مشروعات تطوير ميدان الشوربجي وأعمال إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بعزبة الجلولي بكفر طهرمس ومتفرعات شارع أبو زيد بدر مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال دون تأخير.

ووجّه المحافظ بدعم الحي بعدد ١٠ سائقين جدد لتشغيل معدات وسيارات النظافة مع توفير ما يلزم من سيارات ومعدات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة.

كما شدد محافظ الجيزة على إحكام الرقابة على شركات الجمع السكني وتكثيف ورديات النظافة ومنع تراكم المخلفات بشوارع العشرين والتحرير وناهيا والتصدي لأعمال الفرز العشوائي.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والمتغيرات المكانية وتراخيص المباني والمحال التجارية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الطلبات المتبقية وإدراج جميع الأنشطة التجارية غير المرخصة ضمن منظومة التراخيص قبل انتهاء المهلة من خلال التوسع في حملات طرق الأبواب لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.