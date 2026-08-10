كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية الأسبوع المقبل

أعلنت القوات المسلحة بكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين ، عن بدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين البلدين الأسبوع المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لاستعادة سول قيادة العمليات الحربية من واشنطن.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" السنوية (UFS) تُجري في الفترة من 17 إلى 27 أغسطس، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية المشتركة، وهي مناورات تُعتبر على نطاق واسع تدريبات على مواجهة كوريا الشمالية.
وأوضحت القوات المسلحة بالبلدين، في بيان مشترك، أن مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" ستُجري من خلال محاكاة تهديدات واقعية، و"لتعزيز جاهزية الحليفين وقدراتهما من خلال عمليات مشتركة شاملة في جميع المجالات".
وتُجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورتين مشتركتين واسعتي النطاق سنوياً، هما "فريدوم شيلد" (FS) في الربيع و"أولتشي فريدوم شيلد" (UFS) في الصيف.
وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن المناورات المقبلة ستُتيح "فرصة لدعم الاستعدادات الجارية للانتقال المشروط لقيادة العمليات في زمن الحرب".
وتُعتبر هذه المناورات بمثابة ساحة اختبار لتقييم قدرات كوريا الجنوبية على قيادة القوات المشتركة بمجرد استعادة سيئول قيادة العمليات من واشنطن، ويخوض الحلفاء حاليًا المرحلة الثانية من خطة ثلاثية المراحل متفق عليها بين الجانبين لتسليم قيادة العمليات.