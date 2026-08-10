اختبارات التمريض بالوادي الجديد 2026.. الشروط والمواعيد ومقار لجان الطلاب الجدد

تبدأ اليوم اختبارات القبول للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض في محافظة الوادي الجديد للعام الدراسي 2026، حيث تنطلق الاختبارات التحريرية وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وباريس، وسط استعدادات من مديرية الشؤون الصحية لضمان انتظام الاختبارات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

مواعيد اختبارات مدارس التمريض بالوادي الجديد 2026

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التدريب والمدارس، جدول الاختبارات ومقار انعقادها، حيث تُجرى اختبارات طلاب مدارس الداخلة وبلاط غدًا الاثنين 10 أغسطس 2026، بمقر مدرسة الصديق الإعدادية.

وتعقد اختبارات طلاب مدرسة تمريض باريس يوم الخميس 13 أغسطس 2026 بمقر المدرسة، بينما تختتم الاختبارات يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، لطلاب مدرسة الفرافرة الإعدادية المشتركة.

جدول الاختبارات التحريرية للتمريض

وتبدأ الاختبارات التحريرية في مدارس التمريض بالوادي الجديد بمادة اللغة العربية، اليوم الإثنين من الساعة 9:00 وحتى 9:30 صباحًا، تليها مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 9:40 وحتى 10:10 صباحًا.

ويؤدي الطلاب بعد ذلك اختبار الحاسب الآلي من الساعة 10:20 وحتى 10:50 صباحًا، على أن يبدأ كشف الهيئة والمقابلة الشخصية في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

تعليمات حضور اختبارات التمريض

وشددت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية على ضرورة حضور الطلاب إلى مقار الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا، مع اصطحاب قلم جاف والالتزام بجميع التعليمات المنظمة لسير الاختبارات.

وأكدت المديرية أنه لن يُسمح للطلاب بدخول اللجنة بعد بدء الاختبار، كما لن يتم قبول أي طلبات لإعادة الاختبار.

الهدف من اختبارات القبول بمدارس التمريض

وتستهدف اختبارات القبول اختيار الطلاب الأكثر ملاءمة للالتحاق بمنظومة التعليم الفني للتمريض، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، بما يضمن اختيار عناصر قادرة على مواصلة الدراسة والتدريب والتأهيل للعمل في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الاختبارات وفق الجدول المعلن، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة داخل مقار اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال مراحل الاختبارات التحريرية وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية.

رسالة للطلاب

وأكد الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، أهمية التزام جميع الطلاب بالمواعيد المحددة ومقار الاختبارات، مع ضرورة مراجعة التعليمات المعلنة مسبقًا، لضمان انتظام العملية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتأتي اختبارات القبول في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد لتنظيم أعمال القبول بمدارس التمريض، واختيار الطلاب وفق معايير دقيقة، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ودعم احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.