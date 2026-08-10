قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اختبارات التمريض بالوادي الجديد 2026.. الشروط والمواعيد ومقار لجان الطلاب الجدد

اختبارات التمريض بالوادي الجديد 2026
اختبارات التمريض بالوادي الجديد 2026
منصور ابو العلمين

تبدأ اليوم اختبارات القبول للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض في محافظة الوادي الجديد للعام الدراسي 2026، حيث تنطلق الاختبارات التحريرية وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وباريس، وسط استعدادات من مديرية الشؤون الصحية لضمان انتظام الاختبارات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

مواعيد اختبارات مدارس التمريض بالوادي الجديد 2026

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التدريب والمدارس، جدول الاختبارات ومقار انعقادها، حيث تُجرى اختبارات طلاب مدارس الداخلة وبلاط غدًا الاثنين 10 أغسطس 2026، بمقر مدرسة الصديق الإعدادية.

وتعقد اختبارات طلاب مدرسة تمريض باريس يوم الخميس 13 أغسطس 2026 بمقر المدرسة، بينما تختتم الاختبارات يوم الاثنين 17 أغسطس 2026، لطلاب مدرسة الفرافرة الإعدادية المشتركة.

جدول الاختبارات التحريرية للتمريض

وتبدأ الاختبارات التحريرية في مدارس التمريض بالوادي الجديد بمادة اللغة العربية، اليوم الإثنين من الساعة 9:00 وحتى 9:30 صباحًا، تليها مادة اللغة الإنجليزية من الساعة 9:40 وحتى 10:10 صباحًا.

ويؤدي الطلاب بعد ذلك اختبار الحاسب الآلي من الساعة 10:20 وحتى 10:50 صباحًا، على أن يبدأ كشف الهيئة والمقابلة الشخصية في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

تعليمات حضور اختبارات التمريض

وشددت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية على ضرورة حضور الطلاب إلى مقار الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا، مع اصطحاب قلم جاف والالتزام بجميع التعليمات المنظمة لسير الاختبارات.

وأكدت المديرية أنه لن يُسمح للطلاب بدخول اللجنة بعد بدء الاختبار، كما لن يتم قبول أي طلبات لإعادة الاختبار.

الهدف من اختبارات القبول بمدارس التمريض

وتستهدف اختبارات القبول اختيار الطلاب الأكثر ملاءمة للالتحاق بمنظومة التعليم الفني للتمريض، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، بما يضمن اختيار عناصر قادرة على مواصلة الدراسة والتدريب والتأهيل للعمل في القطاع الصحي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الاختبارات وفق الجدول المعلن، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة داخل مقار اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال مراحل الاختبارات التحريرية وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية.

رسالة للطلاب

وأكد الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، أهمية التزام جميع الطلاب بالمواعيد المحددة ومقار الاختبارات، مع ضرورة مراجعة التعليمات المعلنة مسبقًا، لضمان انتظام العملية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وتأتي اختبارات القبول في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد لتنظيم أعمال القبول بمدارس التمريض، واختيار الطلاب وفق معايير دقيقة، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ودعم احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.

مواعيد اختبارات مدارس التمريض بالوادي الجديد مدارس التمريض بالوادي الجديد اختبارات القبول اختبارات مدارس التمريض بالوادي الجديد محافظة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد