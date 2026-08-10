الوادي الجديد.. بدء أعمال إنشاء أول فندق سياحي ببلاط

تابع عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد ميدانيًا أعمال إنشاء أول فندق سياحي بمدينة بلاط.

وتابع رئيس المركز خلال جولته مراحل تنفيذ الأعمال الجارية، والوقوف على معدلات الإنجاز، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع التأكيد على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

ويأتي إنشاء الفندق كإضافة جديدة للقطاع السياحي بمركز بلاط، وداعمًا لجهود التنمية والاستثمار، بما يسهم في توفير خدمات فندقية للزائرين، ويدعم استغلال المقومات السياحية والتاريخية التي يتمتع بها المركز.

وأكد رئيس المركز أهمية استمرار العمل بالمشروع وفق أعلى معايير الجودة، وسرعة الإنجاز في إطار الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنفيذية، بما يحقق المستهدف من المشروع ويعزز فرص التنمية السياحية والاقتصادية بالمركز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بضرورة دعم المشروعات التنموية والاستثمارية وتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة.