أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

أحيا الفنان أحمد السعدني الذكرى السنوية السابعة لرحيل زوجته السابقة وأم أبنائه، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

رسالة مؤثرة من أحمد السعدني لزوجته المتوفاة: "أرجو الدعاء"

ونشر أحمد السعدني صورة لزوجته الراحلة، واكتفى بالتعليق عليها بكلمات قصيرة، قائلاً: «الذكرى السنوية السابعة.. أرجو الدعاء».

ولاقت كلمات السعدني تفاعلًا من متابعيه، الذين حرصوا على الدعاء لزوجته الراحلة بالرحمة والمغفرة، معبرين عن تعاطفهم معه في ذكرى رحيلها.

أحمد السعدني يحيي ذكرى أم أبنائه رغم زواجه قبل أشهر:



ويأتي إحياء أحمد السعدني لذكرى زوجته الراحلة بعد سنوات من وفاتها، رغم زواجه مؤخرًا، إذ احتفل بزفافه قبل عدة أشهر، ليؤكد حرصه على إحياء ذكراها في هذه المناسبة التي تحمل له ولأبنائه الكثير من الذكريات

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