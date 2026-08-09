قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة رحيل الفنان إبراهيم الشرقاوي

إبراهيم الشرقاوي
إبراهيم الشرقاوي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوى الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري. 

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان الراحل ابراهيم الشرقاوى.

معلومات عن الفنان إبراهيم الشرقاوي

اسمه إبراهيم محمد إبراهيم الشرقاوى .. ولد فى 3 ابريل 1948.

حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

عمل بعدها في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، والتحق بعد تخرجه بالمسرح القومي.

شارك في بطولة بعض المسرحيات الجادة، من أبرزها "الفارس والأسيرة"" التي قام ببطولتها نور الشريف، وفردوس عبد الحميد، كما شارك في مسرحية "مجنون ليلي"، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين إلي موهبته.

رشحه المخرج حمادة عبد الوهاب ليشارك في بطولة المسلسل التلفزيوني "الغربة"، ثم توالت أعماله التلفزيونية الناجحة مثل "أبرياء في قفص الاتهام" مع كمال الشناوي، الذي شاركه أيضا في مسلسل "هند والدكتور نعمان".

شارك في العديد من الأعمال خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات.

من أبرز أعماله السينمائية (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى)، ومن مسلسلاته (محمد رسول الله‮، أرابيسك، هارون الرشيد).

وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية بسبب مرض السكري الذي أدى إلى بتر إحدى قدميه.

إبراهيم الشرقاوي أعمال إبراهيم الشرقاوي أفلام إبراهيم الشرقاوي الفنان إبراهيم الشرقاوي ذكرى وفاة إبراهيم الشرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد