فى ذكراه.. قصة رحيل الفنان إبراهيم الشرقاوي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوى الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفنان الراحل ابراهيم الشرقاوى.

معلومات عن الفنان إبراهيم الشرقاوي

اسمه إبراهيم محمد إبراهيم الشرقاوى .. ولد فى 3 ابريل 1948.

حصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

عمل بعدها في الإذاعة والتلفزيون والمسرح، والتحق بعد تخرجه بالمسرح القومي.

شارك في بطولة بعض المسرحيات الجادة، من أبرزها "الفارس والأسيرة"" التي قام ببطولتها نور الشريف، وفردوس عبد الحميد، كما شارك في مسرحية "مجنون ليلي"، وقد جذبت هذه الأدوار المسرحية انتباه المخرجين السينمائيين والتلفزيونيين إلي موهبته.

رشحه المخرج حمادة عبد الوهاب ليشارك في بطولة المسلسل التلفزيوني "الغربة"، ثم توالت أعماله التلفزيونية الناجحة مثل "أبرياء في قفص الاتهام" مع كمال الشناوي، الذي شاركه أيضا في مسلسل "هند والدكتور نعمان".

شارك في العديد من الأعمال خاصة في فترة الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية في أواخر التسعينيات.

من أبرز أعماله السينمائية (الحرافيش، الهلفوت، النمر والأنثى)، ومن مسلسلاته (محمد رسول الله‮، أرابيسك، هارون الرشيد).

وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية بسبب مرض السكري الذي أدى إلى بتر إحدى قدميه.