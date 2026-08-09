قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. ثريا حلمي قدمت أكثر من 300 مونولوج

ثريا حلمي
ثريا حلمي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ثريا حلمي التى  قدمت أعمالا متميزة سواء فى الغناء أو السينما وكونت ثنائي ناحج مع الفنان إسماعيل ياسين.

برعت الفنانة ثريا حلمي، فى فن "المونولوج" وأيضا الرقص والغناء، فهي فنانة شاملة، حيث استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا، وتقتحم عالم "المونولوج"، وتنافس كبار النجوم مثل محمود شكوكو وإسماعيل ياسين، ولعبت ثريا أكثر من 300 مونولوج غنائي، كلها تحمل رسائل للمجتمع وتحديدا للمرأة التى اهتمت ثريا بقضاياها دائما.

مسيرة ثريا حلمي 

بدأت الفنانة الراحلة ثريا حلمي، مشوارها الفني مع فرقة "على الكسار" وبعدها انتقلت إلى فرقة "ببا عز الدين"، حيث تألقت في فن المونولوج وكذلك برعت فى التمثيل وكانت أول سيدة تقوم بشخصية "المسحراتى" فى تاريخ الفن المصري، حيث أمسكت طبلتها وعصاها لكي توقظ كل نائم ينوي الصيام فى مونولوج فني غنائي عن أصحاب الأخلاق الكريمة الذين يساعدون الناس.

كونت الراحلة ثريا حلمي مع الفنان إسماعيل ياسين، ثنائيا عظيما، وتشاركا معا في العديد من البطولات، ومن أبرزها فيلم "أسماعيل يس فى بيت الأشباح" في عام 1951، وفيلم "حلال عليك" عام 1952.

شائعة زواج ثريا حامي وإسماعيل ياسين 

ولاحقت نجمة المونولوج، ثريا حلمي، شائعة أثارت الجدل حين ذاك، وهي شائعة زواجها من الفنان إسماعيل ياسين، وذلك بعدما أشتركا سويا بأكثر من عمل فني، وغنى لها أسماعيل ياسين مونولوج خاص بها فى عيد ميلادها "بأسم ميلاد سعيد".

وأوضحت زوجة المخرج ياسين أسماعيل نجل الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عدم صحة الشائعة التي لاحقت به، وقالت: "أنهم كانوا أصدقاء مقربون فقط".

ثريا حلمي الفنانة ثريا حلمي أعمال ثريا حلمي أفلام ثريا حلمي أغاني ثريا حلمي ذكرى وفاة ثريا حلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

إسعاف

مقـ.تل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد