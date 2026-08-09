رد حاسم من أحمد زاهر حول حقيقة خلافه مع محمد رمضان

رد الفنان أحمد زاهر على الشائعات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة حول خلافه مع الفنان محمد رمضان منذ تصوير مسلسل «البرنس».

وقال أحمد زاهر، خلال استضافته في برنامج «منا وفينا» الذي تقدمه الإعلامية هبة حيدري عبر قناة «المشهد»: «لم أؤذ محمد رمضان أبدا، والبعض ردد أن تألقي في مسلسل البرنس أمامه أضره فنيا، لكنني لم أفعل سوى تجسيد الدور الذي عرض علي، وفقا لتوجيهات المخرج محمد سامي».

وأضاف أحمد زاهر : «تعلق الجمهور بشخصية فتحي ونجاحها كان توفيقا من عند الله، ومحمد رمضان لم يعبر لي عن أي غضب أو انزعاج من ناحيتي، وكانت كواليس العمل بيننا رائعة، وعلاقتي به ما زالت جيدة حتى الآن، لكن التواصل بيننا أصبح قليلا، ولم ألتق به منذ انتهاء المسلسل سوى مرة واحدة».

وأوضح أحمد زاهر : «لا توجد أي خلافات بيننا، وخلال تصوير مسلسل البرنس لم يصدر منه أي تصرف سيئ تجاهي، بل استمتعت كثيرا بالتعاون معه، وأتمنى أن تتكرر التجربة مرة أخرى».

أحمد زاهر يكشف أصعب لحظات حياته

من ناحية أخرى كشف الفنان أحمد زاهر عن واحدة من أصعب التجارب الإنسانية التي مر بها في حياته، بعدما تحدث بتأثر عن إصابة ابنته الصغرى نور بنفس المرض النادر الذي يعاني منه، مؤكدًا أن شعوره بالذنب لا يفارقه حتى الآن، رغم إيمانه بأن كل شيء بقدر الله.

وأوضح أحمد زاهر، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان يتمتع بصحة جيدة عند إنجاب ابنتيه ملك وليلى، قبل أن يصاب بعد سنوات بمرض نادر في الغدة الدرقية يسمى "ميكسديما"، تسبب في توقف الغدة عن العمل، وهو ما يجعله ملتزمًا بتناول العلاج مدى الحياة.

وأضاف أن الصدمة الكبرى كانت عندما اكتشف إصابة ابنته نور بالمرض نفسه، لأنها ولدت بعد إصابته، قائلًا إنه شعر وقتها بانكسار شديد، وظل يلوم نفسه معتقدًا أنه السبب في انتقال المرض إليها، رغم يقينه بأن كل ما يحدث هو قضاء وقدر.

وأكد زاهر أن هذا الإحساس يطارده باستمرار، مشيرًا إلى أنه يقسو على نفسه كثيرًا، لأن بناته بالنسبة له أعظم نعمة ورزق من الله، ولا يحتمل رؤيتهن يعانين من أي ألم.