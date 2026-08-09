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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمدي الوزير يكشف كواليس لقطته مع ليلى علوي فى "قبضة الهلالي"

حمدي الوزير
حمدي الوزير
أحمد إبراهيم

كشف الفنان حمدي الوزير كواليس مشهده الشهير فى فيلم “قبضة الهلالي” مع الفنانة ليلى علوي، موضحا أن اللقطة التي علقت في أذهان الجمهور جاءت بشكل عفوي ودون تخطيط مسبق. 

وقال حمدي الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية: “كنت بكتم الضحكة علشان مضحكش ونعيد المشهد، فطلع كده”. 

وعلى مدار سنوات، تداول الجمهور المشهد على نطاق واسع، ليصبح من أبرز المواقف الفنية المرتبطة باسم حمدي الوزير، فيما أكد الفنان أن تفاصيله لم تكن معدة مسبقا، وإنما جاءت نتيجة موقف عفوي حدث أثناء التصوير.

حمدي الوزير يكشف تفاصيل سيرته الذاتية 

من ناحية أخرى تحدث الفنان حمدي الوزير عن تفاصيل سيرته الذاتية، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على أن يكون هو من يروي قصته بنفسه، لما تحمله من تجارب إنسانية ووطنية شكلت مسيرته.

وقال الوزير: "أنا الذي سأقدّم سيرتي الذاتية، لأن كل مرحلة فيها لها معنى كبير عندي، سواء على المستوى الإنساني أو الفني"، مشيرًا إلى أن نشأته البسيطة كانت البداية الحقيقية لتكوين شخصيته، حيث تعلّم منها قيم الانتماء والعمل الجاد.

وتطرق إلى واحدة من أهم المحطات في حياته، وهي مشاركته خلال فترة حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أن تلك التجربة كانت نقطة تحول كبيرة غرست داخله حب الوطن بشكل أعمق، وجعلته يدرك قيمة التضحية من أجل الأرض.

وأضاف: "حب الوطن مش كلام بيتقال.. ده أفعال ومواقف، وأنا كنت حريص أن أكون جزءًا من واجبي تجاه بلدي"، لافتًا إلى أن هذه الروح انعكست بشكل واضح على اختياراته الفنية، حيث قدم أعمالًا تحمل رسائل إنسانية ووطنية.

وأكد الوزير أن مشواره الفني لم يكن قائمًا على البحث عن الشهرة بقدر ما كان قائمًا على تقديم فن صادق يعبر عن الناس، موضحًا أن الفن بالنسبة له رسالة ومسؤولية كبيرة.

واختتم حديثه برسالة للشباب، دعاهم فيها إلى التمسك بحب الوطن والعمل بإخلاص، مؤكدًا أن مصر تستحق من أبنائها الكثير.

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