«أنا اللي هقدم سيرتي الذاتية».. حمدي الوزير يكشف أسرار حياته: الفن رسالة.. وحب الوطن أولوية| فيديو

في لقاءٍ خاص مع "صدى البلد"، تحدث الفنان الكبير حمدي الوزير عن تفاصيل سيرته الذاتية، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على أن يكون هو من يروي قصته بنفسه، لما تحمله من تجارب إنسانية ووطنية شكلت مسيرته.

وقال الوزير: "أنا الذي سأقدّم سيرتي الذاتية، لأن كل مرحلة فيها لها معنى كبير عندي، سواء على المستوى الإنساني أو الفني"، مشيرًا إلى أن نشأته البسيطة كانت البداية الحقيقية لتكوين شخصيته، حيث تعلّم منها قيم الانتماء والعمل الجاد.

وتطرق إلى واحدة من أهم المحطات في حياته، وهي مشاركته خلال فترة حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أن تلك التجربة كانت نقطة تحول كبيرة غرست داخله حب الوطن بشكل أعمق، وجعلته يدرك قيمة التضحية من أجل الأرض.

وأضاف: "حب الوطن مش كلام بيتقال.. ده أفعال ومواقف، وأنا كنت حريص أن أكون جزءًا من واجبي تجاه بلدي"، لافتًا إلى أن هذه الروح انعكست بشكل واضح على اختياراته الفنية، حيث قدم أعمالًا تحمل رسائل إنسانية ووطنية.

وأكد الوزير أن مشواره الفني لم يكن قائمًا على البحث عن الشهرة بقدر ما كان قائمًا على تقديم فن صادق يعبر عن الناس، موضحًا أن الفن بالنسبة له رسالة ومسؤولية كبيرة.

واختتم حديثه برسالة للشباب، دعاهم فيها إلى التمسك بحب الوطن والعمل بإخلاص، مؤكدًا أن مصر تستحق من أبنائها الكثير.

ويعكس هذا اللقاء صورة فنان جمع بين الموهبة والالتزام، ليؤكد أن حمدي الوزير يظل نموذجًا للفنان الذي يحمل قضايا وطنه في قلبه قبل أعماله.

