بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تشهد أسعار الدواجن حالة من الارتفاع بعد انخفاضات متتالية شهدتها بعد انتهاء شهر رمضان، وذلك نتيجة زيادة سعر الأعلاف مع تعرض المربين لخسائر متتالية خلال الفترة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 80 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 70 جنيها منذ أيام ، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 70 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 102 جنيه بعدما كان سعرها 110 جنيهات وتصل للمستهلك 112 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100 جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جنيهات جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 117جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

من جانبه، أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سوق الدواجن في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلى زيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر.

وأوضح "السيد" أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى نحو 30%، حيث استقر سعر الكيلو داخل المزرعة ما بين 72 و73 جنيهًا، وهو مستوى لا يغطي تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن هذا التراجع في أسعار الدواجن أدى إلى تكبد عدد من المربين خسائر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، رغم توافر الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.

تيسير استيراد الذرة الصفراء



وأضاف أن زيادة الإنتاج ترجع إلى إدخال كميات كبيرة من قطعان الجدود، ما ساهم في توفير الكتاكيت ورفع حجم الإنتاج، إلى جانب جهود الدولة في توفير الأعلاف وتيسير استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا، مؤكدًا أن السوق تحكمه آليات العرض والطلب، مع وجود فجوة سعرية قد تصل إلى 30% بين سعر المزرعة وسعر البيع للمستهلك بسبب الوسطاء والسماسرة.