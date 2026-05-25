ضغط إضافي .. أول تعليق من إنريكي قبل مواجهة أرسنال بنهائي أبطال أوروبا

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، أن فريقه يشعر بضغط إضافي قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته يوم 30 مايو في بودابست.

وأوضح المدرب الإسباني، خلال تصريحاته قبل المباراة النهائية، أن التوقعات أصبحت أكبر هذا الموسم بعد نجاح الفريق القاري في النسخة الماضية، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وقال إنريكي: "هذه المرة هناك ضغط، لأننا نعتقد أننا نستحق الوصول إلى هنا، بالنظر إلى مشوارنا في البطولة وكل الفرق التي تفوقنا عليها على طول الطريق".

أول تعليق من إنريكي

وتحدث مدرب باريس سان جيرمان عن رحلة فريقه نحو النهائي، مؤكداً أن الفريق واجه تحديات صعبة منذ بداية البطولة، خاصة بعد قرعة وصفها بالأصعب بين جميع الفرق المشاركة.

وأضاف: "تأهلنا من جولة التصفيات، وكانت لدينا أصعب قرعة بين الفرق الـ36، لكننا تطورنا كثيراً خلال الموسم، والآن نختتم المشوار بخوض المباراة النهائية".