أصل الحكاية

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر 25 مايو 2026 لجميع الأوزان

عبد الفتاح تركي

سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر .. شهد سعر سبيكة الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 25 مايو 2026 داخل الأسواق المحلية، بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب محليا، وسط استمرار اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار السبائك بمختلف الأوزان، خاصة مع زيادة معدلات البحث عن أسعار الذهب والسبائك باعتبارها من أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن في السوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم، نحو 39 ألفا و285 جنيها، بما يعادل حوالي 750.70 دولار، لتظل السبيكة من أكثر الأوزان التي تحظى بإقبال واسع بين الراغبين في الاستثمار متوسط التكلفة، نظرا لسهولة إعادة بيعها وتداولها داخل الأسواق ومحال الصاغة المعتمدة.

سعر سبيكة الذهب في مصر

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم في مصر

استقر سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام خلال تعاملات اليوم عند مستوى 7857 جنيها، بما يعادل نحو 150.14 دولار، ويعد هذا الوزن من الخيارات المناسبة للراغبين في بدء الاستثمار في الذهب بمبالغ بسيطة، خاصة في ظل استمرار حالة الترقب التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم في مصر نحو 19 ألفا و643 جنيها، بما يعادل قرابة 375.36 دولار، وسط استمرار توجه عدد من المواطنين إلى شراء الأوزان الصغيرة باعتبارها أكثر مرونة في البيع والشراء مقارنة بالأوزان الكبيرة.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم

وحافظ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات على استقراره عند مستوى 39 ألفا و285 جنيها، بما يعادل نحو 750.70 دولار، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، وهو ما انعكس على أسعار السبائك بمختلف الفئات.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم

كما استقر سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عند مستوى 78 ألفا و570 جنيها، بما يعادل نحو 1501.40 دولار، ويعتبر هذا الوزن من أكثر الأوزان المطلوبة لدى شريحة من المستثمرين الذين يفضلون الادخار طويل الأجل في الذهب.

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم نحو 157 ألفا و140 جنيها، بما يعادل قرابة 3002.80 دولار، في ظل استمرار حالة الهدوء النسبي داخل سوق الذهب المصري خلال تعاملات اليوم.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام وزن الأوقية

أما سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام، وهو ما يعرف بوزن الأوقية، فقد استقر عند مستوى 244 ألفا و353 جنيها، بما يعادل نحو 4669.36 دولار، ويعد هذا الوزن من الأوزان المعتمدة عالميا في تداول الذهب والاستثمار بالمعدن النفيس.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما اليوم

واستقر سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما خلال تعاملات اليوم عند مستوى 392 ألفا و850 جنيها، بما يعادل نحو 7506.99 دولار، مع استمرار اهتمام المستثمرين بالأوزان الكبيرة نسبيا لتحقيق عوائد ادخارية على المدى الطويل.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم في مصر

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 785 ألفا و700 جنيه، بما يعادل قرابة 15013.99 دولار، وهو من الأوزان التي يفضلها المستثمرون ورجال الأعمال الراغبون في الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن ضد تقلبات الأسواق.

سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم

وفيما يتعلق بالأوزان الكبيرة، سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام نحو 3 ملايين و928 ألفا و500 جنيه، بما يعادل حوالي 75069.94 دولار، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين الكبار لتحركات سوق الذهب المحلية والعالمية.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو اليوم

كما استقر سعر سبيكة الذهب وزن كيلو، أي ما يعادل 1000 جرام، عند مستوى 7 ملايين و857 ألف جنيه، بما يعادل نحو 150139.88 دولار، لتواصل السبائك الكبيرة جذب اهتمام شريحة من المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة وآمنة.

سبائك الذهب

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم وسائل الادخار والاستثمار في مصر، خاصة في ظل متابعة المواطنين اليومية لتحركات الأسعار داخل الأسواق المحلية، سواء بالنسبة للمشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات الذهبية، مع ترقب أي تغيرات جديدة قد تشهدها الأسعار خلال الفترة المقبلة.

