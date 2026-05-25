مفاجأة في مجموعة مصر بالمونديال.. المكسيك تستضيف منتخب إيران بعد القرار الأمريكي

أعلنت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني بالبقاء في المكسيك خلال بطولة كأس العالم، مضيفةً أن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في استضافة المنتخب.

وقالت شينباوم، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تواصل مع حكومتها؛ بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عدم رغبتها في بقاء المنتخب الإيراني في البلاد طوال فترة البطولة، على الرغم من أن إيران ستخوض جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات هناك، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت شينباوم، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "ليس لدينا أي سبب لرفض إمكانية إقامتهم في المكسيك".

فيما لم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية.

وصرح مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم السبت، بأنه سيتم نقل مقر إقامة المنتخب من ولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية خلال البطولة.

وأضاف "تاج" أن هذه الخطوة ستساعد في تجنب أي تعقيدات تتعلق بالتأشيرات، وأن المنتخب سيتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.



كانت مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة- التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو- موضع شك؛ منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في أواخر فبراير 2026.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني، أول مباراتين له في المجموعة السابعة، في لوس أنجلوس، حيث سيواجه نيوزيلندا في 15 يونيو، وبلجيكا في 21 يونيو، قبل أن يواجه مصر في سياتل في 26 يونيو.