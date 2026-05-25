روسيا تدعو الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن هجمات جديدة.. التفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن وزارة الخارجية الروسية أطلقت للمرة الأولى تحذيرات مباشرة تدعو من خلالها الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف بأسرع وقت، مؤكدة أن موسكو رفعت مستوى التصعيد مع أوكرانيا إلى مرحلة غير مسبوقة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في عام 2022.

وأضاف "مشيك"، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخارجية الروسية أعلنت أن القوات الروسية ستبدأ خلال الساعات المقبلة، وخاصة خلال الليلة الحالية، تنفيذ ضربات تستهدف مراكز صنع القرار في أوكرانيا ومنشآت مرتبطة بالجيش الأوكراني.

كما دعت المواطنين في كييف، إلى الابتعاد عن المناطق التي توجد فيها منشآت عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، معتبرة أن استهداف أوكرانيا لسكن طلابي في مقاطعة لوجانسك يوم السبت الماضي؛ كان "القشة التي قصمت ظهر البعير"، وفق تعبير الخارجية الروسية.

وأشار حسين مشيك، إلى أن موسكو أعادت استخدام لغة التصعيد التي سبق أن استخدمتها قبل احتفالات عيد النصر في الثامن من مايو الجاري؛ عندما هددت باستهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وأوضح أن الحديث داخل روسيا يدور حول احتمال استهداف وزارة الدفاع الأوكرانية ومديرية الاستخبارات الأوكرانية، إضافة إلى مقر إقامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال الساعات المقبلة، في ظل تصاعد حدة التوتر بين الجانبين.