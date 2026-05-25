من مكة المكرمة.. أسامة قابيل يشيد بالتنظيم السعودي وخدماته المتطورة للحجاج

هنأ الشيخ أسامة قابيل، العالم الأزهري، الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن حجاج بيت الله الحرام يتجهون إلى منى ثم إلى عرفات في يوم التروية.

وقال أسامة قابيل، خلال مداخلة هاتفية من مكة المكرمة عبر برنامج “الحياة اليوم”، أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج. وأشاد بالتنظيم السعودي وخدماته المتطورة للحجاج، خاصة استخدام التكنولوجيا لتيسير المناسك وضمان سلامتهم.

معاني التكبير والتهليل

وأشار إلى أن أيام الحج وعيد الأضحى هي أيام فرح وذكر لله، تتجلى فيها معاني التكبير والتهليل، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج أعمالهم وأن يعيد هذه الأيام على الأمة بالخير والأمن والبركات.