اجتماع مشتعل في إسرائيل.. مشادة نارية بين نتنياهو وسموتريتش بسبب هجمات حزب الله

أفادت القناة الـ12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اختلفا حول كيفية التعامل مع التهديد المتزايد لطائرات حزب الله المسيّرة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الليلة الماضية.

خلاف مشتعل بين نتنياهو وسموتريتش

وذكرت التقارير أن سموتريتش طالب نتنياهو بأن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير عشرة مبانٍ في بيروت مقابل كل طائرة مسيّرة مفخخة تُطلق على إسرائيل.

وبحسب التقرير، سخر نتنياهو من سموتريتش متسائلاً: ماذا ستفعل بعد إطلاق ثلاثين طائرة مسيّرة، هل ستدمر ثلاثين مبنى؟.

كما أشار التقرير إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير طالب أيضاً بمزيد من حرية العمليات، قائلاً إنهم لا يستطيعون العمل بـ"ملقط".

وتُقيّد إسرائيل إلى حد كبير في نطاق عملياتها بسبب ضغوط الولايات المتحدة خلال المحادثات مع إيران.