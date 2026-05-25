لفتة إنسانية .. محافظ بورسعيد يوزع العاديات على عمال النظافة

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، على مشاركة عمال النظافة فرحة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قام بتوزيع العيديات عليهم في لفتة إنسانية تعكس تقديره لجهودهم المتواصلة في الحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.

رافق المحافظ في الجولة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وخلال الجولة، تبادل المحافظ الأحاديث الودية مع عمال النظافة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرص المحافظة على دعم العاملين بالقطاعات الخدمية الذين يؤدون دورا مهما في خدمة المواطنين.

محافظ بورسعيد يؤكد تقديره لعمال النظافة لجهودهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة

ووجه محافظ بورسعيد التحية والتقدير لعمال النظافة مشيدا بما يبذلونه من جهود يومية مخلصة في مختلف الأحياء، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، مؤكدا علي أنهم شركاء أساسيون في منظومة العمل الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.