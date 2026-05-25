محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة للعاملين وحدة طب العرب تقديرًا لجهودهم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة تفقدية مفاجئة داخل وحدة طب أسرة العرب بحي العرب، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف أقسام الوحدة الصحية، واطلع على آلية تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمترددين، كما تابع انتظام سير العمل داخل العيادات المختلفة ومدى توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم خدمة طبية متميزة تحقق احتياجات المواطنين وتضمن حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الأداء داخل الوحدة الصحية، مثمنًا الجهود المبذولة من الأطقم الطبية والعاملين، وما لمسه من انضباط وحسن تنظيم وجودة في مستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات يأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على الوحدة الصحية للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات، والتأكد من تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم

وفي ختام الجولة، قرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بوحدة طب أسرة العرب، تقديرًا لجهودهم المتميزة وتحفيزًا لهم على مواصلة العمل بنفس الكفاءة والأداء المتميز