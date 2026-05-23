تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء كوبري النصر العائم

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال إنشاء كوبري النصر العائم الجديد من ناحية الغرب، وذلك تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والمهندس وليد الدعدع رئيس حي جنوب ، والدكتور كمال النحاس ممثل هيئة قناة السويس، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق، والمهندسة نرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

تركيب 8 أعمدة كشافات طاقة شمسية وتنفيذ أعمال لاندسكيب بمحيط مدخل الكوبري

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد انتظام أعمال انشاء الكوبري المنفذة، مؤكدا علي أن المشروع يمثل إضافة هامة لمنظومة النقل بالمحافظة ويسهم في تخفيف الضغط على كوبري النصر الحالي وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، خاصة مع التوسع العمراني والتنموي الذي تشهده مدينة بورفؤاد.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق والمنطقة الرابطة بين الكوبري الجديد والكوبري القديم، لمتابعة جاهزية المحاور المرورية المحيطة بالمشروع بما يضمن سهولة الحركة وتحقيق الربط المروري المتكامل بالمنطقة.

واطلع المحافظ على أعمال التطوير والتجميل الجارية بمحيط مدخل الكوبري، حيث تم تركيب 8 أعمدة كشافات تعمل بالطاقة الشمسية يمين ويسار مدخل الكوبري إلى جانب تنفيذ أعمال لاندسكيب بطول 350 متر بالمنطقة الأمامية المطلة على مدخل الكوبري، مع استمرار تنفيذ أعمال اللاندسكيب يمين ويسار المدخل، بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية خلال مرحلة التنفيذ لضمان جاهزية الكوبري للتشغيل الرسمي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراحل التنفيذ.

وأكد محافظ بورسعيد بأن مشروع كوبري النصر العائم الجديد يقام بواسطة هيئة قناة السويس، ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في إطار التعاون المشترك بين محافظة بورسعيد والهيئة لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة.

ويقع الكوبري على بعد نحو 170 متر من الكوبري الحالي، بعرض 15 متر وحمولة تصل إلى 100 طن، بما يسمح باستيعاب الكثافات المرورية وتحقيق سهولة الحركة بين بورسعيد وبورفؤاد.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.