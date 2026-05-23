عقد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا استهدف مديري مدارس المرحلة الابتدائية بالتعليم العام رسمي عربي ورسمي لغات وخاص على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بحضور الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، والدكتورة آمال شعبان، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ولمياء الجهيني، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص، ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

تعليم بورسعيد: نجاح مدير المدرسة يعكس مدى الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين

واستهل وكيل تعليم بورسعيد الاجتماع بالترحيب بالحضور، لافتا إلى أن نجاح مدير المدرسة يعكس مدى الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمة وأعمال الامتحانات دون تجاوز أو مجاملات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على عدم تجاوز النسبة القانونية لرفع الدرجات، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى لتغيير الثقافة الموروثة بشأن نتائج الامتحانات وصولا لتحقيق نتائج حقيقية للطلاب بالمدارس بجميع المراحل التعليمية.

وشدد على الالتزام بنسبة حضور طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 60% كحد أدنى وعدم تصعيد أي طالب دون اجتياز البرنامج العلاجي الصيفي حسب القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

ووجه وكيل تعليم بورسعيد بعدم انتقال أي طالب إلى الصف الدراسي الأعلى دون التأكد من إلمامه الكامل بالمهارات الأساسية المطلوبة، وتنفيذ برامج علاجية للطلاب المتعثرين في مهارات القراءة والكتابة، وتصعيد الطالب فقط بعد اجتياز المستوى المطلوب.

يجدر الذكر أن أعمال الامتحانات لـ 58923 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية سوف تنتهي بنهاية هذا الأسبوع من خلال 170 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات وخاصة على مستوى محافظة بورسعيد مع انتظار إعلان النتائج يوم الأحد القادم الموافق 24 مايو الجاري.