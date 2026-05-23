قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد «فيفا» يٌخضع لاعبي منتخب مصر لتحليل المنشطات استعدادًا لكأس العالم 2026
إيران: رئيس أركان الجيش الباكستاني يغادر طهران
الخارجية الإيرانية: وجهات النظر مع واشنطن تقاربت لكن هذا لا يعني التوصل إلى اتفاق
سقوط وانفجار طائرة مسيرة في بحيرة شرقي لاتفيا
أول رد من ريهام سعيد على حذف قناة النهار حلقة كلاب الشوارع.. ماذا قالت؟
أزمة الرخصة الأفريقية تشعل الصراع بين الزمالك والأهلي.. وقرار كاف يحسم الموقف
ثابت بدون تغيير.. الدولار مستقر في السوق الرسمية عند 52.86 جنيه
ترامب يشعل الجدل بخريطة لإيران تحمل العلم الأمريكي.. وواشنطن تتحدث عن أخبار سارة
بعد وصولها لأسعار قياسية.. الطماطم تعود للهبوط من جديد
مدبولي: الدلتا الجديدة استثمار للمستقبل.. وهدفنا تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاج
عايز رأيك بصراحة في المنصة ومتخافيش من الوزير.. حوار أبوي بين مدبولي وطالبة
تهديد إيراني ناري لترامب.. طهران تتوعد واشنطن برد أقسى إذا عادت الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد «فيفا» يٌخضع لاعبي منتخب مصر لتحليل المنشطات استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

استقبل معسكر منتخب مصر لكرة القدم، اليوم السبت، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإجراء تحليل المنشطات للاعبين المتواجدين داخل المعسكر، ضمن الإجراءات الدورية المتبعة مع جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

واختار وفد «فيفا» 12 لاعبًا من صفوف المنتخب بشكل عشوائي للخضوع لتحليل المنشطات، وسط تعاون كامل من الجهاز الفني والإداري واللاعبين داخل المعسكر المقام حاليًا استعدادًا للمونديال.

منتخب مصر يستعد لمواجهة روسيا

ويواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب روسيا لكرة القدم، ضمن برنامج الإعداد الخاص ببطولة كأس العالم.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

وتُنقل المباراة عبر شاشة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات المنتخبات الوطنية المصرية.

 

انطلاق المعسكر

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق الخميس الماضي داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث عقد الجهاز الفني محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات، لشرح برنامج الإعداد وخطة المرحلة المقبلة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

موعد انضمام المحترفين

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن الرباعي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبد الكريم وهيثم حسن سينضمون إلى المعسكر يومي 25 و26 مايو الجاري، عقب انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم الأوروبية.

كما ينتظر الجهاز الفني انضمام رامي ربيعة خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء موسمه مع العين الإماراتي.

 

السفر إلى أمريكا ومواجهة البرازيل

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على السفر إلى مدينة أوهايو الأمريكية يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا لخوض مباراة ودية مرتقبة أمام منتخب البرازيل لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

منتخب مصر استاد القاهرة الدولي المنشطات كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة للحجز

سعر الطماطم

الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

منحة التموين

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

بالصور

داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

خست أوي.. هنا شيحة تستعرض رشاقتها

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد