اللجنة الانتخابية تعتمد قائمة فلورنتينو بيريز لرئاسة ريال مدريد

أقرت اللجنة الانتخابية داخل نادي ريال مدريد بشكل رسمي ترشح فلورنتينو بيريز لرئاسة النادي، بعد مراجعة الملف الانتخابي والتأكد من مطابقته لجميع اللوائح والشروط القانونية المعتمدة.

وأوضح النادي، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، أن اللجنة الانتخابية عقدت اجتماعًا برئاسة خوسيه مانويل دي كارلوس جراو، بحضور السكرتير خوان راؤول كاستيانوس تاراجو، من أجل فحص طلب الترشح المقدم باسم فلورنتينو بيريز.

وأشار البيان إلى أن إدواردو فرنانديز دي بلاس، ممثل القائمة الانتخابية لبيريز، قام بتسليم كافة المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، متضمنة البرنامج الانتخابي وقائمة الأعضاء الموقع عليها رسميًا.

وأكدت اللجنة، بعد مراجعة الوثائق، أن ملف الترشح استوفى جميع البنود المنصوص عليها في النظام الأساسي للنادي، ليتم اعتماد القائمة بالإجماع وإبلاغ ممثلها رسميًا بقبول الطلب.

كما أوضح ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز لم يكن مطالبًا بتقديم ضمان بنكي، استنادًا إلى اللوائح الداخلية الخاصة بالعملية الانتخابية داخل النادي.