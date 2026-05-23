مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم الذي وقع في مقاطعة شانشي، وأسفر عن وفاة العشرات.

وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم السبت- تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.