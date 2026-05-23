أنعام الجريتلي لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى تقديم العديد من الأدوار المتنوعة

أكدت الفنانة أنعام الجريتلي أنها لم تعتزل الفن كما تردد خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها ما زالت تمتلك الشغف والرغبة في تقديم أعمال فنية جديدة ومتنوعة تليق بتاريخها الفني الطويل، الذي قدمت خلاله العديد من الشخصيات المميزة التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وقالت أنعام الجريتلي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها سعيدة للغاية بكل الأعمال التي شاركت بها طوال مشوارها الفني، مؤكدة أن كل دور قدمته كان يحمل لها ذكرى خاصة وتجربة مختلفة أضافت إليها الكثير على المستويين الفني والإنساني.

وأضافت أنها تتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم أدوار متنوعة خاصة الشخصيات التي تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية، موضحة أن الفنان الحقيقي دائمًا يبحث عن التجديد وتقديم ما يلامس الجمهور ويعبر عن الواقع.

وأشارت إلى أن الجمهور كان دائمًا الداعم الأكبر لها طوال مشوارها الفني، معربة عن امتنانها الكبير لكل من ساندها وحرص على السؤال عنها، مؤكدة أن حب الناس هو أكبر مكافأة يمكن أن يحصل عليها أي فنان.

مؤكدة أنها مستعدة للعودة بقوة من خلال أي عمل جيد يضيف إلى رصيدها الفني ويحترم تاريخها أمام الجمهور.

واختتمت أنعام الجريتلي تصريحاتها بالتأكيد على أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل جزء أساسي من حياتها، معبرة عن أمنيتها في الاستمرار بتقديم أعمال تترك أثرًا لدى المشاهدين، كما فعلت العديد من أعمالها السابقة التي ما زال الجمهور يتذكرها حتى الآن.