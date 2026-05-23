بعد عملية جراحية دقيقة .. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة محمد ثروت الصحية

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على طمأنة جمهور المطرب محمد ثروت، بعد خضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة حاليًا.



وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع زوجة الفنان محمد ثروت للاطمئنان على حالته الصحية عقب العملية، مشيرًا إلى أن الجراحة جاءت نتيجة إصابته بحصوات على المرارة، وتمت بنجاح، وحاليا في الإفاقة .



وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل للمطرب محمد ثروت، مؤكدا مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الغنائية في مصر والعالم العربي.



ويعد الفنان محمد ثروت واحدًا من أبرز الأصوات الغنائية في مصر والوطن العربي، وقدم محمد ثروت خلال مشواره الفني عددًا من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا، من أبرزها عاشت بلادنا، كما شارك في دويتو شهير مع الفنان هاني شاكر في أغنية بلدي، والتي حملت طابعًا وطنيًا وإنسانيًا مميزًا، كما قدم عدد من الأغانى الناجحة الآخرى .