الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على شمال مدينة غزة إلى 7 شهداء

شهداء قطاع غزة
أ ش أ

ارتفعت حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على شمال مدينة غزة إلى 7 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في منطقة "التوام" شمال غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وبلغ عدد الشهداء منذ دخوله حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي 890 شهيدا، إضافة إلى 2677 مصابا، وانتشال 777 جثمانا من مناطق متفرقة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72 ألفا و783 شهيدا، والإصابات إلى 172 ألفا و779 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت ساكنيها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيا من بلدة بروقين غرب سلفيت.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وجدي محمد علي صبرة من بلدة بروقين، خلال تواجده في بلدة دير بلوط غرب المحافظة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل الريف الغربي، لمحافظة بيت لحم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة "الشولي" عند المدخل الرئيس لبلدتي بتير ونحالين وقريتي حوسان ووادي فوكين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بازدحام مروري في المكان.

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
عصير المانجو
دينا فؤاد
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
