ترامب: واشنطن وطهران "تقتربان كثيراً" من التوصل إلى اتفاق نهائي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وإيران "تقتربان كثيراً" من التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيراً إلى أن الأوضاع "تتحسن يوماً بعد يوم"، من دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن بنود الاتفاق المحتمل.

وأوضح ترامب - في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية - أن أي اتفاق نهائي يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أنه "ما كان ليتحدث عن الأمر" لولا ثقته في تحقيق هذا الهدف.

كما أشار إلى أن الاتفاق سيتضمن "معالجة مرضية" لملف اليورانيوم الإيراني المخصب.

وأكد ترامب - في ختام المقابلة- :"لن أوقع إلا على اتفاق يحقق لنا كل ما نريده".

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن المقترح الأخير يشمل آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المودعة في بنوك أجنبية، إلى جانب استمرار المحادثات بين الجانبين.

وبحسب المصادر، فإن ترامب لا يزال يدرس المقترحات المطروحة ولم يتخذ قراره النهائي بعد، في وقت يواصل فيه مشاوراته مع مستشاريه وإجراء اتصالات مع قادة دول، من بينهم مسؤولون من السعودية ودول خليجية أخرى.