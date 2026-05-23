مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين

تأكد مصرع 82 شخصا، في حين لا يزال اثنان في عداد المفقودين، إثر انفجار غازي ضرب منجم "ليوشينيو" للفحم بمقاطعة شانشي شمالي الصين، كما أسفر الحادث عن نقل 128 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، من بينهم حالات حرجة وخطيرة.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن تشن شيانج يانج، عُمدة مدينة تشانجتشي، قوله إن التحقيقات الأولية أظهرت ارتكاب الشركة المسؤولة عن المنجم "مخالفات خطيرة للقوانين"، وهو ما تسبب في عدم دقة الإحصاءات الأولية للعمال نتيجة الفوضى الإدارية.

وأكد أنه تم وضع مسؤولي الشركة تحت المراقبة، مع إيقاف الإنتاج في جميع المناجم التابعة لها لإجراء إصلاحات شاملة.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في الموقع؛ نظرا لتجاوز مستويات الغازات السامة والضارة للحدود الآمنة لفترة طويلة تحت نفق المنجم؛ مما يرفع من مخاطر وقوع كوارث ثانوية، ويعيق عمليات البحث الجارية.