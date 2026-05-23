هبه القدسي: خطاب نوايا مرتقب لإنهاء الحرب على إيران وفتح مضيق هرمز

قالت هبة القدسي، مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن، إن المنطقة تقترب الآن من الوصول إلى اتفاق يؤسس لمذكرة تفاهم، والتوصل إلى تفاهمات أو تهدئات، رغم التهديدات المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة إلى إيران.

وأضافت هبة القدسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأمور تسير نحو إعلان "خطاب نوايا" يؤسس لبعض المبادئ الأساسية، من بينها إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وفتح مضيق هرمز، وضمان سلامة الملاحة، إلى جانب إجراءات تتعلق بالإفراج عن أموال إيرانية مقابل اشتراطات مرتبطة بالملف النووي، تشمل نقل اليورانيوم إلى دولة ثالثة، وخفض نسبة التخصيب من 60% إلى 20%.

وأوضحت هبة القدسي، أن المناقشات التي يجريها ترامب مع القادة الإقليميين تسير في اتجاهين؛ الأول يدعو إلى إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم"، بينما يرى الاتجاه الثاني ضرورة توجيه ضربة قوية لإيران لإجبارها على الموافقة على كافة النقاط المطروحة، ووقف التهديدات لمضيق هرمز وسلامة مرور السفن.

وتابعت: "ما يريده ترامب في النهاية هو إعلان انتصار، سواء تحقق ذلك عبر العمل العسكري أو من خلال المفاوضات، حتى إذا اضطرت الولايات المتحدة إلى التنازل عن بعض النقاط".