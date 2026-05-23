التعادل السلبي يحسم مباراة مودرن سبورت وغزل المحلة في الدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن سبورت وغزل المحلة، التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة في ختام الدوري المصري الممتاز.

وأبعد عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة، تسديدة قوية من محمد مسعد لاعب مودرن سبورت من داخل منطقة الجزاء، من منتصف مرماه، وذلك في الدقيقة 42.

وجاءت رأسية من محمد هلال لاعب مودرن سبورت من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس المحلة من أقصى يسار مرماه في الدقيقة 57.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، حمدي مارسيلو، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، محمد مسعد، رشاد المتولي، عبد الرحمن شيكا

هجوم: جودوين شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل، وليد علي، محمد صبري، فيجيري، محمد هلال، آدم رجم، ار