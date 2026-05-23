الصين تتعهد بإجراء تحقيق شامل في حادث انفجار بمنجم فحم

توجه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، تشانج جوه تشينج، اليوم السبت، على رأس فريق عمل إلى موقع انفجار وقع في منجم للفحم بمقاطعة شانشي بشمالي الصين، للإشراف على جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، موجها بإجراء تحقيق شامل وفرض محاسبة صارمة بعد أن أسفر الحادث عن مقتل 92 شخصا وإصابة 123 آخرين.

وخلال اجتماع عُقد في مركز القيادة الميداني، حث تشينج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، السلطات على حشد القوى المهنية لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ علمية وبذل جهود قصوى مع منع وقوع إصابات ثانوية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

وشدد المسئول الصيني على ضرورة التحقق من أعداد المفقودين لضمان عدم ترك أي شخص في عداد المفقودين، كما دعا إلى الاستعانة بكبار الخبراء الطبيين لتقديم العلاج الدقيق للمصابين والحد من الإعاقات الناجمة عن الإصابات، مع التأكيد على تقديم الدعم للأسر المتضررة والتعامل السليم مع تداعيات الحادث.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أنه ينبغي نشر المعلومات في الوقت المناسب وبدقة للاستجابة للمخاوف العامة.

وقال إنه يتعين على فريق التحقيق التابع لمجلس الدولة إجراء تحقيق دقيق وصارم في أسباب الانفجار لتحديد أسباب الحادث بشكل شامل، وتحديد مسؤوليات السلطات المحلية والجهات التنظيمية والصناعية والمؤسسة المعنية، وفرض عقوبات صارمة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وشدد على ضرورة قيام مكتب لجنة سلامة العمل بمجلس الدولة والسلطات المحلية بوضع ترتيبات فورية لفحص المخاطر الأمنية وتصحيحها في القطاعات الحيوية مثل مناجم الفحم والمواد الكيميائية الخطرة، مع تعزيز تنفيذ مسئوليات السلامة المهنية، ورفع كفاءة عمليات فحص المخاطر، وإنفاذ اللوائح بصرامة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الإدارية والقضائية لمعاقبة أي انتهاكات لقواعد السلامة في العمل.