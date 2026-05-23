ترامب : اتفاق وشيك مع إيران.. وفتح مضيق هرمز قريبا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى عن وجود اتفاق مبدئي مع إيران، مؤكداً أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية تمهيداً للتوقيع الرسمي بين الولايات المتحدة وطهران وعدد من الدول الأخرى.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث"، إن "الاتفاق تم التوصل إليه بشكل مبدئي، وهو الآن بانتظار التوقيع النهائي"، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيله سيتم قريباً.

وفي تطور لافت، أوضح ترامب أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، واصفاً المكالمة بأنها "جيدة للغاية"، مضيفاً أن الجانبين يناقشان حالياً البنود النهائية والتفاصيل الحساسة المرتبطة بالاتفاق.

وأثار ترامب جدلاً واسعاً بتصريحه حول أحد أبرز الملفات الاستراتيجية في المنطقة، قائلاً: "سيتم فتح مضيق هرمز"، في إشارة قد تحمل تداعيات اقتصادية وأمنية عالمية، نظراً لأهمية المضيق في حركة تجارة النفط والطاقة الدولية.

وتترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية الإعلان الرسمي عن الاتفاق، وسط تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات الجديدة وانعكاساتها على التوازنات الإقليمية والعلاقات الأمريكية الإيرانية.