جون إيبوكا رجل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي

حصل جون إيبوكا لاعب الاتحاد السكندري على جائزة مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بمرحلة الهبوط في الدوري المصري.





وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بمرحلة الهبوط في الدوري المصري.

وسجل محمود علاء هف التقدم للاتحاد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، وأحرز جون إيبوكا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 68 بعد تسديدة قوية على يمين حارس الدراويش، وأضاف إيبوكا الهدف الثالث في الدقيقة 82

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 35 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 20 في المركز الرابع عشر والأخير بجدول الدوري، وتأكد هبوطه لدوري المحترفين.