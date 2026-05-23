سعر الذهب الآن بنهايه تعاملات اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بصورة مباشرة على حركة المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء، مع استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسعار عالميا نتيجة عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

أسعار الذهب في مصر

ويحافظ الذهب على مكانته باعتباره أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى متابعة تطورات الأسعار باستمرار لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,805 جنيهات 7,760 جنيها

عيار 21 6,830 جنيها 6,790 جنيها

عيار 18 5,855 جنيها 5,820 جنيها

عيار 14 4,555 جنيها 4,525 جنيها

الجنيه الذهب 54,640 جنيها 54,320 جنيها

الأونصة بالجنيه 242,785 جنيها 241,365 جنيها

وسجل سعر الأونصة عالميا نحو 4,505.72 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع تراجع المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يساهم انخفاض الطلب أو ارتفاع معدلات الإنتاج العالمي في تراجع قيمة المعدن الأصفر.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة المستثمرين، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية، على أداء سوق الذهب، حيث يتجه المستثمرون إلى شراء المعدن الأصفر للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية، ما يعزز الطلب عليه خلال فترات الأزمات وعدم الاستقرار.

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي، ما يجعله الخيار المفضل لدى قطاع كبير من المواطنين الراغبين في حماية قيمة أموالهم ومدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي المعدن الأصفر تحت المتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.