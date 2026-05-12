نصائح من ذهب لمنع عقوق الآباء بعد انتشار تلك الأزمة بين الأجيال

دعت إسراء سمير، استشاري نفسي وعلاقات أسرية، الآباء والأمهات إلى الاستثمار في أبنائهم، محذرة من سلوكيات يمارسها الأهل مع الأبناء دون فهم.



وقالت “سمير”، خلال لقائها مع الإعلامي دياب، مقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الاستثمار يكون في التعليم، والطاقة، والحب، والأمان، والسند.

وأكدت أنه أحيانا يحدث عكس ذلك تحت مسمى عقوق الآباء للأبناء، والتفريط في احتياجاتهم ومسئولياتهم الشرعية والتربوية.

واختتمت أن عقوق الآباء للأبناء يندرج تحت القسوة، والإهمال، والتمييز بين الأبناء، والقهر العاطفي والجرح العاطفي، وكل هذا يكون دون وعي لأنه لا يوجد أب متعمد يؤذي أولاده.

