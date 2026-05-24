زوج أمه أنهى حياته.. جهات التحقيق تباشر التحقيق مع المتهم بقتــ. ـل طفل 11 عامًا ببورسعيد

باشرت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد التحقيقات في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، بعدما كشفت التحريات الأولية أن زوج والدته تعدى عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.



وكان مستشفى الزهور استقبل الطفل أشرف محمد السيد حموده، مقيم بمنطقة القابوطي الجديد، جثة هامدة، مصابًا بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسد، وتبين أن الإصابات تسببت في توقف عضلة القلب، فيما جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



وكلف اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبها، وتمكن فريق البحث من تحديد المتهم وكشف تفاصيل الجريمة، وضبطه قبل محاولته الهروب.



وكشفت التحريات أن الطفل تعرض لاعتداء عنيف تسبب في إصابات متفرقة بالجسم والوجه، من بينها كدمات وسحجات حول العينين وجروح متفرقة، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بتعديه على الطفل بالضرب، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إنهاء حياته.



وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال المتهم ووالدة الطفل وعدد من الشهود، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب النهائي للوفاة قبل التصريح بالدفن.