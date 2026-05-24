قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يحتفل بتتويج الزمالك بالدوري.. ويستضيف لاعبيه الاثنين المقبل
«ترامب»: الاتفاق مع إيران صار شبه مكتمل ونهائي
30 مصابًا فى حادث تصادم أتوبيسين للركاب بطريق أبوسمبل بأسوان
كواليس أزمة توروب مع الأهلي .. وسبب بقاء وكيله في القاهرة
حادث تصادم بين أتوبيسين للركاب بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان
«المتحدة» تحصل على حقوق النقل الحصري لحفل عمر خيرت التاريخي من «رويال ألبرت هول» بلندن |صور
ننشر أسماء المصابين والمتوفين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد
نيويورك تايمز: طهران وافقت على مذكرة تفاهم لوقف القتال وإعادة فتح هرمز «دون رسوم»
«معبأ آليًا» على خشبة مهرجان التمثيل المسرحي الـ49 بجامعة العاصمة
أكسيوس: الاتفاق مع إيران صار شبه مُكتمل.. وقادة يُطالبون ترامب بمواصلة التفاوض
عمرو أديب: إحنا نادي بيلعب عشان يعيش.. وانتو «الأهلي» بتعيشوا عشان تلعبوا
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زوج أمه أنهى حياته.. جهات التحقيق تباشر التحقيق مع المتهم بقتــ. ـل طفل 11 عامًا ببورسعيد

زوج أمه قتله.. جهات التحقيق تباشر التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل 11 عامًا ببورسعيد
زوج أمه قتله.. جهات التحقيق تباشر التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل 11 عامًا ببورسعيد
محمد الغزاوى

باشرت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد التحقيقات في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، بعدما كشفت التحريات الأولية أن زوج والدته تعدى عليه بالضرب المبرح، ما تسبب في وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.


وكان مستشفى الزهور استقبل الطفل أشرف محمد السيد حموده، مقيم بمنطقة القابوطي الجديد، جثة هامدة، مصابًا بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسد، وتبين أن الإصابات تسببت في توقف عضلة القلب، فيما جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


زوج أمه قتله.. جهات التحقيق تباشر التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة طفل 11 عامًا ببورسعيد

وكلف اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبها، وتمكن فريق البحث من تحديد المتهم وكشف تفاصيل الجريمة، وضبطه قبل محاولته الهروب.


وكشفت التحريات أن الطفل تعرض لاعتداء عنيف تسبب في إصابات متفرقة بالجسم والوجه، من بينها كدمات وسحجات حول العينين وجروح متفرقة، فيما أقر المتهم خلال التحقيقات الأولية بتعديه على الطفل بالضرب، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إنهاء حياته.


وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال المتهم ووالدة الطفل وعدد من الشهود، كما أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب النهائي للوفاة قبل التصريح بالدفن.

بورسعيد حوادث بورسعيد محافظة بورسعيد أمن بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

ترشيحاتنا

هجوم بأربع طائرات مسيّرة يستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في أربيل

هجوم بأربع طائرات مسيّرة يستهدف مقراً للمعارضة الإيرانية في أربيل

مقتل جندي إسرائيلي

مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 2 في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان

خلال اللقاء

وزارتا الخارجية والتعليم العالي تنظمان احتفالية “يوم أفريقيا” بمقر جامعة القاهرة

بالصور

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بفستان ذهبي فاخر في أحدث ظهور.. أناقة ملكية ولمسات ناعمة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد