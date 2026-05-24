عمرو أديب: إحنا نادي بيلعب عشان يعيش.. وانتو «الأهلي» بتعيشوا عشان تلعبوا

وصف الإعلامي عمرو أديب، فوز نادى الزمالك ببطولة الدورى الممتاز بأنه معجزة حقيقية في ظل الظروف التى يمر بها النادي.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء السبت، أن البعض يستكثر على جمهور الزمالك حجم احتفاله ويقلل من أهمية التتويج واستغربوا هبوط طائرة هليوكوبتر للملعب بدرع الدوري.

وأضاف: «أغرب حاجة لما قالوا أحمد بلحاج بيغمز لمحمد عواد في لعبة ضربة الجزاء بمبارة الزمالك سيراميكا كليوباترا الأخيرة، طب ما كانوا اتفقوا من أول الماتش... فين الروح الرياضية وتهنئة الزمالك».

وتابع أديب: «إحنا نادي بيلعب عشان يعيش، وانتو (الأهلي) بتعيشوا عشان تلعبوا، إحنا مفيش عندنا اللقمة، نادي غلابة ومساكين لكننا حققنا البطولة».