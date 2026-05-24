تم إخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض بعد سماع دويّ إطلاق نار، حيث عمل جهاز الخدمة السرية على ذلك.



وعن إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض

قال المراسلون إنه سُمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من البيت الأبيض، مما دفع الصحفيين إلى الاحتماء.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن سلطات إنفاذ القانون قامت بإحاطة مكان إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض.

وأفاد صحفيون كانوا يعملون بالقرب من الموقع حينما سمعوا دوي إطلاق النار أنه طُلب منهم الاحتماء داخل غرفة المؤتمرات الصحفية، حيث منعهم ضباط الخدمة السرية الأمريكية من المغادرة.



وأفادت عدة شبكات إخبارية بأن جهاز الخدمة السرية قد أخلى الحديقة الشمالية للبيت الأبيض. وفي بيانٍ له، قال جهاز الخدمة السرية إنه "على علم بتقارير عن إطلاق نار بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا الشمالي الغربي" - على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض - وأنه "يعمل على التحقق من المعلومات مع الأفراد الموجودين على الأرض".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي إصابات.

