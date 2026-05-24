نيويورك تايمز: طهران وافقت على مذكرة تفاهم لوقف القتال وإعادة فتح هرمز «دون رسوم»

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ناقلة عن 3 مسئولين إيرانيين قولهم إنهم في طهران وافقوا على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز.

كشفت نيويورك تايمز عن الـ3 مسئولين الإيرانيين قالوا إن الاتفاق سينهي القتال على جميع الجبهات.

وأردفت نيويورك تايمز عن 3 مسئولين إيرانيين: الاتفاق يركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، كما أن الاتفاق يقضي بحرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم للعبور.

وذكرت نيويورك تايمز عن 3 مسئولين إيرانيين: الاتفاق يؤجل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، فيما سيؤدي الاتفاق إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج.

وأردفت نيويورك تايمز عن 3 مسئولين إيرانيين قولهم إن وسطاء من باكستان وقطر ساهموا في تيسير إعداد مسودة الاتفاق.

