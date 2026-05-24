ياسر ريان: نجلي هدّاف الدوري المصري.. وعدم تواجده في قائمة المنتخب لكأس العالم علامة استفهام

أبدى ياسر ريان نجم الكرة المصرية السابق، اندهاشه من عدم تواجد نجله أحمد ياسر ريان في قائمة منتخب مصر لكأس العالم.



وقال ياسر ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: نجلي أحمد هداف الدوري ورغم كده مستبعد من قائمة المنتخب لكأس العالم وهناك علامة استفهام على عدم تواجده.



وأضاف: المهدي سليمان كان الحارس التالت في الزمالك وأصبح حاليًا هو الحارس الأول.



وتابع: ترتيبي لحراس منتخب مصر في كأس العالم سيكون شوبير ثم المهدي ثم محمد علاء ثم محمد الشناوي.



وواصل: أفضل لاعب في الزمالك هذا الموسم هو الجناح البرازيلي خوان بيزيرا وله دور كبير في تتويج الزمالك بالدوري.