جوهر نبيل يهنئ منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بعد حصد 19 ميدالية ببطولة إفريقيا بالجزائر

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي، برئاسة إبراهيم أمين وأبطال وبطلات منتخب مصر، بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في منافسات البطولة الأفريقية المفتوحة المقامة بدولة الجزائر الشقيقة، وتحقيق 19 ميدالية متنوعة.

وقال وزير الشباب والرياضة إن هذه النتائج المتميزة تعكس التطور الكبير والريادة التي تشهدها الرياضات البارالمبية المصرية على المستويين القاري والدولي.

كما تقدم الاتحاد البارالمبي لرفع الأثقال بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية علي ما قدموه من دعم إلى للاعبي رفع الأثقال البارلمبي الذي كان السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز ورفع علم مصر.