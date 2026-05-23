نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

من المقرر أن تظهر قريباً نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

وسوف تصدر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بيانا رسمياً للإعلان عن ظهور نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي قريباً .

يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

اكتب الرقم القومى

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسى

حدد العام الدراسى

حدد الفصل الدراسى

اضغط على عرض النتيجة

موعد نتيجة صفوف النقل 2026

موعد نتيجة صفوف النقل 2026 ،لم يتم إعلان يوم أو تاريخ محدد له حتى الآن في أي من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية ، ولكن من المتوقع إعلانها قريباً

نتيجة صفوف النقل 2026 .. هل يتولى وزير التعليم اعتمادها؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة صفوف النقل 2026 ، لا تحتاج إلى اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة صفوف النقل 2026 يتم إعلانها مباشرة في المدارس بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كل مدرسة .

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026

جدير بالذكر أنه على الجانب الآخر ، تم إعلان ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026 ، على الصفحات الرسمية لبعض المدارس على فيس بوك

حيث تم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026 ، في شكل قوائم تفصيلية بالاسم ورقم الجلوس والدرجات في جميع المواد المضافة وغير المضافة للمجموع ، مع توضيح مواد الرسوب وحالة الطالب إذا كان ناجح أو له دور ثاني ، أو باقي للإعادة .

فمن جانبها أعلنت مدرسة مصعب بن عمير التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية ، عن ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026

وأكدت المدرسة ، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026 متاحة في المدرسة اليوم حيث قالت : النتيجة الآن معلقة ومعلنة رسميًا داخل المدرسة على لوحة الإعلانات، ويمكنكم التوجه للمدرسة للاطلاع عليها.

كما أعلنت مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات التابعة لإدارة العريش التعليمية ، ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم ، بمجرد انتهاء كنترولاتها من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات