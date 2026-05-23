طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

آية التيجي

تُعد معجنات البطاطا المهروسة من أشهر وصفات المخبوزات السهلة التي انتشرت مؤخرًا، نظرًا لطعمها اللذيذ وقوامها الذي يجمع بين القرمشة من الخارج والنعومة من الداخل، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

وتعتبر هذه الوصفة خيارًا مثاليًا لوجبة خفيفة أو طبق جانبي، خاصة عند تحضيرها باستخدام القلاية الهوائية للحصول على نتيجة صحية وأقل في الدهون.

مكونات معجنات هشة بالبطاطا:
2 كوب بطاطا مهروسة سميكة وباردة
3 بيضات (مقسمة)
ملعقة كبيرة ثوم معمر مفروم
1.5 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
¾ كوب دقيق متعدد الاستخدامات
ملعقة كبيرة ماء
كوب بقسماط
ثوم معمر طازج للتزيين (حسب الرغبة)

طريقة تحضير معجنات البطاطا المقرمشة:
ـ في وعاء عميق، تُخلط البطاطا المهروسة مع بيضة واحدة والثوم المعمر والملح والفلفل حتى تتجانس المكونات.
ـ تجهيز 3 أطباق: الأول للدقيق، الثاني لبيضتين مخفوقتين مع الماء، والثالث للبقسماط.
ـ تشكيل الخليط إلى أقراص متوسطة الحجم (حوالي 8 أقراص).
ـ تغليف كل قرص بالدقيق ثم البيض ثم البقسماط جيدًا.
ـ رش الأقراص بالقليل من الزيت ووضعها في القلاية الهوائية على 200 درجة مئوية.
ـ الطهي لمدة 15 دقيقة مع التقليب في منتصف الوقت ورش القليل من الزيت.
ـ التقديم دافئًا مع تزيين الثوم المعمر.

